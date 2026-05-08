Народные дружинники помогают силовикам следить за порядком в Тюмени

Тюменская народная дружина активно участвует в обеспечении общественного порядка в городе, практически ежедневно различные отряды дружинников во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов выходят на патрулирование общественных пространств и улиц, сообщили в администрации города.
За январь – апрель 2026 года Тюменской народной дружиной осуществлено 352 выхода на охрану общественного порядка, пресечено 8 административных правонарушений, проведено более 500 профилактических бесед с гражданами.
В патруле дружинники обычно занимаются профилактикой правонарушений, разъяснительной работой с гражданами, помогают обеспечивать правопорядок в местах массового пребывания людей. Работа проводится в плановом режиме и направлена на повышение уровня общественной безопасности и правосознания граждан.
