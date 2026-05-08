Народные дружинники помогают силовикам следить за порядком в Тюмени

11:22 08 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени

Тюменская народная дружина активно участвует в обеспечении общественного порядка в городе, практически ежедневно различные отряды дружинников во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов выходят на патрулирование общественных пространств и улиц, сообщили в администрации города.

За январь – апрель 2026 года Тюменской народной дружиной осуществлено 352 выхода на охрану общественного порядка, пресечено 8 административных правонарушений, проведено более 500 профилактических бесед с гражданами.

В патруле дружинники обычно занимаются профилактикой правонарушений, разъяснительной работой с гражданами, помогают обеспечивать правопорядок в местах массового пребывания людей. Работа проводится в плановом режиме и направлена на повышение уровня общественной безопасности и правосознания граждан.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026