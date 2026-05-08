Лучшую бригаду скорой помощи назвали в Тюмени

В Тюмени определили лучшую фельдшерскую бригаду скорой помощи, за это звание боролись девять команд, включая студентов медицинского колледжа и бригаду из Нижней Тавды. Первое место заняла бригада скорой медицинской помощи подстанции № 3 в составе фельдшеров Артёма Кириллова, Полины Речкиной и водителя Александра Маркова.

Программа испытаний включала четыре этапа: ликвидация последствий условного дорожно-транспортного происшествия, регистрация и анализ электрокардиограммы, сердечно-лёгочная реанимация, а для водителей — фигурное маневрирование.

Наиболее сложным и зрелищным этапом организаторы назвали симуляцию ДТП, за которую можно было получить до 25 баллов. Бригада на автомобиле с включёнными проблесковыми маячками прибывала на импровизированную аварию с участием манекенов и статистов. Задачи команды: провести разведку, выполнить сортировку пострадавших и оказать помощь в порядке приоритетности.

По словам фельдшеров - победителей конкурса, к своему результату они шли три года. Ключевыми факторами стали высокая мотивация, ответственное отношение и готовность тренироваться даже после суточных дежурств. Лидер бригады — фельдшер Артем Кириллов.

Фельдшеры отметили, что чувствовали поддержку всего коллектива подстанции № 3: коллеги подбадривали, помогали на тренировках и верили в успех.

По словам Полины, команда мечтает поучаствовать в межрегиональных соревнованиях, которые пройдут 15 мая, и выступить на всероссийском уровне, чтобы показать, что в Тюмени работают настоящие профессионалы.