В Тюменской области ликвидируют пожар на мясокомбинате

Пожар на кровле производственного цеха на улице Республики, 1 в Ишиме начался ночью 7 мая, сообщает ГУ МЧС, по данному адресу находится один из крупных мясокомбинатов Тюмеской области.

НА данный момент пожар локализован на площади 950 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На месте продолжают работу 31 сотрудник и 8 единиц техники областного управления МЧС России.

По данным противопожарной службы, 7 мая в 23:35 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании на территории ООО "Ишимский мясокомбинат" - по предварительным данным, пострадали колбасный цех, убойный цех и цех холодильного оборудования.

Мясокомбинат находится почти в центре города, местные жители с утра жалуются на стойкий запах гари.