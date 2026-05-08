Финансисты фиксируют рост интереса россиян к голосовому управлению счетами

Голосовые ассистенты для решения повседневных финансовых задач формируют новый социальный тренд. Как сообщают в ВТБ, за последний год число пользователей подобных сервисов выросло в десятки раз, а количество финансовых операций, выполняемых с помощью голосовых команд, увеличилось почти на 70 %.

Список голосовых возможностей активно расширяется. При помощи речи можно оплатить услуги, например, сотовую связь, погасить штрафы; перевести деньги между своими счетами или отправить их другому человеку, открыть накопительный счёт, получить консультацию о финансовых продуктах.

Достаточно произнести простую фразу — например, "Оплати сотовый" или "Переведи деньги", — и онлайн-ассистент выполняет задачу.

"Мы видим растущий спрос на голосовых помощников — они становятся реально удобным инструментом управления домом и семейными делами, в том числе финансами. В современном ритме жизни время — самый ценный ресурс, поэтому возможность дать банку голосовое поручение, не отрываясь от других дел, пользуется всё большим спросом", — отметила Жанна Шукис, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ.

Технологии голосового управления финансами появились несколько лет назад, и их функционал постоянно расширяется. Сейчас ассистенты способны помочь более чем по 2 000 тематик. А безопасность при таком способе управления финансами обеспечивается несколькими уровнями защиты: аутентификацией в мобильном приложении; защищённым процессом связки учётных записей разных сервисов, если ассистент интегрирован с внешними платформами. Постепенно голосовые ассистенты превращаются в универсальный инструмент, демонстрируя пример интеграции технологий в повседневную жизнь.