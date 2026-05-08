Портал органов госвласти Тюменской области внесли в "белый список"

Официальный портал органов государственной власти Тюменской области - в "белом списке", так что при ограничении мобильного интернета региональные новости можно на сайте admtyumen.ru.

Всего в перечне ресурсов 53 региональных сервиса. Главные новости Тюменской области размещаются и в национальном мессенджере MAX в каналах у губернатора Александра Моора и информационного центра правительства Тюменской области