Портал органов госвласти Тюменской области внесли в "белый список"

16:02 08 мая 2026
Официальный портал органов государственной власти Тюменской области - в "белом списке", так что при ограничении мобильного интернета региональные новости можно на сайте admtyumen.ru.

Всего в перечне ресурсов 53 региональных сервиса. Главные новости Тюменской области размещаются и в национальном мессенджере MAX в каналах у губернатора Александра Моора и информационного центра правительства Тюменской области

