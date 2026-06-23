Как сохранить красоту и здоровье кожи летом?

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Летом состояние кожи нередко ухудшается не столько от жары, сколько от сочетания ультрафиолета, сахара и обезвоживания. О том, как сохранить кожу здоровой и минимизировать негативные для нее последствия, нашим читателям рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии ТГМУ и главный врач клиники красоты "Пробуждение" Ольга Гурбо.

- Какая еда самая вредная для кожи летом?

- Летом состояние кожи нередко ухудшается не столько от жары, сколько от сочетания ультрафиолета, сахара и обезвоживания. Самые вредные продукты — сладости, газировка, алкоголь, фастфуд и избыток молочных продуктов. Сахар запускает гликацию: коллаген теряет эластичность, кожа быстрее стареет. Солёная еда и спиртные напитки усиливают отёчность и сухость, а фастфуд провоцирует воспаления и акне. Особенно рискованно совмещать солнце и спиртное — кожа хуже восстанавливается после UV-стресса.

- Можно ли по состоянию кожи определить проблемы со здоровьем в целом?

- Кожа способна рассказывать о том, что происходит внутри организма. Сухость и шелушение порой связаны с болезнями щитовидной железы, желтоватый оттенок — с печенью и желчным пузырём, а постоянные высыпания на подбородке и нижней части лица — с гормональными сбоями. Тёмные круги и бледность нередко намекают на анемию или хронический недосып, внезапная пигментация — на проблемы с ЖКТ или эндокринной системой. Но помните: кожа только подаёт сигналы, окончательный диагноз ставит врач.