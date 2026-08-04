Турслет "Больше, чем путешествие" в сентябре пройдет в Тобольске

Тюменская область впервые примет окружной туристский слет "Больше, чем путешествие" - участников с 7 по 10 сентября будет принимать курорт "Алемасова". К участию приглашают молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в Уральском и Приволжском федеральных округах.

Заявки принимаются до 24 августа.

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко:

В декабре 2025 года наш субъект стал победителем Всероссийской премии "Время молодых" в номинации "Больше, чем походный регион". В этом году мы приглашаем всех активных молодых людей приехать к нам на турслет, где каждый найдет для себя много интересного!

В программе - лекции и семинары; тренинги и мастер-классы, посвященные развитию походного туризма; соревнования; экскурсии; творческие и музыкальные вечера; встречи у костра и площадки национальных культур.

Также туристы освоят основы организации безопасных походов, научатся работать с картой и навигацией, оказывать первую помощь, проходить учебные маршруты различной сложности и эффективно взаимодействовать в команде.

Турслет проводится в рамках федерального проекта "Мы вместе" нацпроекта "Молодежь и дети" и Всероссийского проекта "Походы "Первых" – больше чем путешествие", организованного в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" совместно с "Движением первых".

Организаторы: департамент молодежной политики Тюменской области, дворец "Пионер", АНО "Больше, чем путешествие".