Около 11,8 тыс тюменцев обратились к медикам из-за клещей, у 83 выявлены энцефалит и боррелиоз

В медорганизациях Тюменской области зарегистрировано 11 781 обращение граждан по поводу присасывания клещей, из их числа 33 заразились клещевым энцефалитом, 50 - клещевым боррелиозом, сообщает регуправление Роспотребнадзора.
С начала эпидсезона 2026 года исследовано от населения 1823 клеща. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 3% клещах, возбудитель клещевого боррелиоза - в 30,1% клещах.
Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
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