Обновленный офис Сбера открылся в Тюмени на улице Газовиков

Обновлённый офис Сбера открылся в Тюмени на ул. Газовиков, д. 43/1. Пространство стало удобнее для клиентов и сотрудников. Как и в большинстве других обновлённых офисов, здесь есть кофе-зона, детский уголок, зоны для зарядки гаджетов, а также доступен бесплатный гостевой Wi-Fi.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы в Сбере делаем всё, чтобы клиентам было комфортно в наших офисах, и постепенно обновляем точки обслуживания. На Газовиков офис открылся после ремонта, но для обновления мы закрыли другой — на ул. Пермякова, д. 63, ближайшие к нему отделения находятся на ул. Пермякова, д. 46 и ул. Федюнинского, д. 67 — в ТЦ “Остров”. Отделение на ул. Республики, д. 215А закрылось окончательно, ближайший офис находится на ул. Республики, 146. До конца 2026 года мы планируем открыть ещё пять обновлённых офисов.

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