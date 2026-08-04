Омичи помогают тюменскому водоканалу контролировать качество воды в Туре

Мобильная лаборатория "Росводоканал Омск" прибыла в город Туринск Свердловской области для оперативного контроля качества воды в реке Тура, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Лаборанты берут пробы воды дважды в сутки. Омские специалисты оценивают целый ряд ключевых показателей речной воды. В их числе - запах при температуре 20 и 60 °C, а также мутность, цветность, окисляемость, концентрация растворённого кислорода и содержание аммиака. Главное преимущество лабораторного комплекса - его мобильность: отобранные на месте пробы воды не нужно доставлять в стационарную лабораторию, поскольку необходимые для анализа оборудование и реагенты размещены в автомобиле.

Забор проб специалисты мобильной лаборатории ведут в районе города Туринск, который расположен примерно в 200 километрах от Тюмени. Место для работы передвижной лаборатории выбрано не случайно, здесь лаборанты могут оценить исходное качество воды до её поступления в зону Метелевских очистных сооружений.

Начальник управления технологического сопровождения "Росводоканал Тюмень" Аркадий Фомин:

Мы регулярно отбираем пробы в деревне Речкино, которая находится на границе Тюменской и Свердловской областей. В условиях критического ухудшения качества речной воды важен контроль еще выше по течению. От Туринска до Тюмени вода идет два дня. Постоянный лабораторный контроль воды выше по течению позволяет нам заранее реагировать на изменения исходной воды и оставляет время на подготовку сооружений к работе в новых условиях.

Омский и Тюменский водоканалы входят в группу компаний "Росводоканал", благодаря этому взаимодействие строится в едином технологическом и информационном контуре, что ускоряет принятие решений. Помимо аналитической поддержки, Омский водоканал направил в Тюмень технику для обеспечения работы передвижного пункта набора воды, пояснили сотрудничество в компании.