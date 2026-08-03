Тюмень входит в десятку регионов-лидеров по качеству дорог

Рейтинг российских регионов по качеству дорог опубликовано РИА Новости, согласно проведенным исследованиям Тюменская область в нем заняла десятое место, на первом - Москва, следом за ней в пятерке лидеров Челябинская область, Ингушения, Севастополь и Югра.

Регионы в рейтинге ранжируются по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2025 года. В Тюменской области, если верить результатам, нормативам отвечают 73,9%, плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием - 94 км на 100 га.