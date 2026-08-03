Около 500 жителей Тюменского округа вакцинировались от гепатита на фоне паводка

В Тюменском округе ведется вакцинация жителей пострадавших от паводка территорий. По информации Областной больницы №19, от гепатита группы А привито около 470 человек, в том числе прививаются руководители и специалисты теруправлений, волонтеры, сообщила глава округа Ольга Зимина.

После схода воды в округе принмут меры по обеззараживанию территорий общего пользования хлорным раствором.

"Призываю жителей подтопленных сейчас домовладений тоже настроиться на обработку земли и имущества, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний", - обратилась к подписчикам Зимина.