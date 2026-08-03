Новую технологию для очистки речной воды тестирует "Росводоканал Тюмень"

Метод аэрации опробовали специалисты "Росводоканал Тюмень" для очистки речной воды на Метелевских водоочистных сооружениях, перед этим его апробировали в Тюменском индустриальном университете. Эксперты ТИУ и технологи водоканала рассчитывают, что аэрация позволит улучшить и органолептические свойства воды, сообщил информцентр правительства ТО.

Технология применяется на Велижанских водоочистных сооружениях для обезжелезивания воды из подземных источников. Для очистки речной воды этот метод нетипичен, но опытно-промышленные испытания подтвердили его эффективность.

Начальник сооружений по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков:

Растворенный кислород в воде необходим для окисления загрязнений, которые в ней содержатся. Этот процесс в естественных условиях происходит в реке, и она самоочищается. Сейчас в реке растворенный кислород достаточно низкий, поэтому мы искусственно насыщаем воду и окисляем загрязнения: железо, марганец, отдуваем газы, нормализуем pH воды. Реагируя с кислородом, эффективнее удаляются остальные загрязнения.

Ухудшение качества воды в реке Тура вызвано нетипичным летним паводком. Применяемые специалистами тюменского водоканала методы уже сейчас позволяют очищать воду до нормативов безопасности.