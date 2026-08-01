Ветеринары предупредили, что многие заболевания кошек долгое время могут оставаться незаметными

Ветеринар Лидия Лисичкина выделила несколько неочевидных признаков, которые должны насторожить хозяина: от изменения привычек груминга до специфических поз, которые принимает животное в попытке унять боль.

"Наша задача — вовремя расшифровать эти молчаливые сигналы, пока болезнь не зашла слишком далеко. Кошка либо перестает вылизываться и становится "всклоченной", либо, наоборот, неистово, до залысин вылизывает больное место, будь то сустав или живот", — рассказала ветеринар.

Стоит обратить внимание на позу "сфинкса" с поджатыми лапами и прищуренными глазами — это классический индикатор того, что питомец испытывает мучения, - сообщает Мегатюмень.