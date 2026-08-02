Врачи рассказали, почему висцеральный жир представляет особую опасность для здоровья

Висцеральный жир вокруг органов вредит организму сильнее, чем подкожные отложения. Особенно страдает печень.

Неалкогольная жировая болезнь печени — это накопление жира в клетках органа. Она может развиться даже при нормальном весе. Болезнь встречается и у тех, кто не употребляет алкоголь.

Как поясняет заведующий отделением профилактики поликлиники № 12 Ольга Пескова, печень — главная "лаборатория" тела: она фильтрует кровь, обезвреживает токсины, участвует в обмене веществ. Когда в ее клетках скапливается жир, страдает весь организм.

Нарушается переработка жиров — растет уровень "плохого" холестерина и триглицеридов, повышается риск инфарктов и инсультов. Снижается чувствительность к инсулину — это ведет к инсулинорезистентности и диабету. Поврежденная печень хуже нейтрализует токсины, из-за чего страдают другие органы.

На ранних стадиях явных признаков почти нет, о проблеме часто узнают случайно. Опасность в том, что хроническое воспаление со временем может привести к фиброзу, циррозу и раку печени.

Риск повышают абдоминальное ожирение (талия более 94 см у мужчин и 80 см у женщин), диабет 2 типа или преддиабет, высокий холестерин, гипертония, а также малоподвижность и рацион с обилием простых углеводов и фруктозы.

Печень способна восстанавливаться. На ранних стадиях болезнь обратима: снижение веса на 7–10 % помогает уменьшить количество жира в органе. Важна умеренная потеря веса — резкое похудение только вредит. Помогают физическая активность, отказ от сахара и сладких напитков, ограничение простых углеводов.