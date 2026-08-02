Тюменцам объяснили, чем опасна покупка уже разрезанного арбуза

Врач-терапевт Екатерина Голубитских советует не покупать заранее разрезанный арбуз. На его влажную и сладкую мякоть могут попасть пыль, грязь и микроорганизмы.

– Если разрезанный арбуз продают возле дороги, на него попадает пыль и другие загрязнения. Даже если плод закрыли пленкой, мы не знаем, сколько времени до этого он находился открытым, – объяснила специалист.

Опасность может исходить и от ножа, которым продавец разрезал плод. Если арбуз предварительно не помыли, бактерии с кожуры могут попасть непосредственно в мякоть.

Пленка не гарантирует безопасность. По словам терапевта, риск особенно возрастает, если разрезанный арбуз долго стоит в тепле.

— Если арбуз стоит на жаре, никто не отменял парниковый эффект. Тепло, влага и сладкая мякоть становятся подходящей средой для размножения микробов, — рассказала Екатерина Голубитских.

Употребление загрязненного или испорченного арбуза может привести к пищевому отравлению. У человека могут появиться тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость и повышение температуры, вплоть до летального исхода.

Особенно тяжело кишечные инфекции могут переносить маленькие дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Врач также не советует покупать даже целые арбузы, если они лежат непосредственно возле оживленной дороги. Предпочтение стоит отдавать магазинам, рынкам и оборудованным торговым точкам, где бахчевые защищены от пыли, выхлопных газов и прямых солнечных лучей.