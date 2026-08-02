Эксперты рассказали о возможных последствиях регулярного использования кондиционеров для белья

Ученые активно изучают влияние химических компонентов средств для стирки на репродуктивную функцию человека. По словам врача Инны Криночкиной, вопрос влияния низких доз химикатов на организм при ежедневном контакте остается открытым.

"Некоторые исследования показывают, что при постоянном воздействии определенных химических веществ есть потенциальный риск для репродуктивного здоровья. Однако важно понимать: большинство данных получено при изучении высоких доз. Как наше повседневное, очень слабое воздействие сказывается на организме — ученые продолжают изучать", — комментирует врач.

Эксперт призывает к разумному подходу: не использовать агрессивную бытовую химию ежедневно без необходимости и отдавать предпочтение составам с минимальным количеством компонентов, - сообщает АиФ-Тюмень.