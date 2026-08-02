В Тюменской области запланировали строительство 29 школ и детских садов

В декабре 2025 года правительство Тюменской области приняло документ, который дает застройщикам возможность строить социальные объекты за счет средств, высвобожденных при сокращении норматива по парковочным местам, - рассказала директор департамента образования региона Дина Горковец.

Предусмотрено три формы участия:

- безвозмездное финансирование в муниципальный бюджет,

- строительство объекта с последующей передачей в муниципальную собственность,

- возведение объекта не менее чем на 30% готовности с передачей региону для завершения.

"Всего на сегодня по такой схеме предусмотрено строительство 29 объектов. Это 24 детских сада на 6 350 мест, 5 общеобразовательных школ на 6 429 мест. Кроме того, застройщики безвозмездно передадут 21 земельный участок общей площадью 112,58 га под социальные объекты местного значения", – рассказала Дина Горковец.

Меры по ускоренному вводу детских садов, принятые правительством региона, были связаны с ростом демографии и темпов жилищного строительства. Пик ввода новых учреждений пришелся на 2019–2021 годы, что позволило существенно снизить очередность, в том числе для малышей до 3 лет, - сообщает Тюменская область сегодня.