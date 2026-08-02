Тюменцам рассказали, как правильно собирать лисички и не ошибиться

Эксперт Русского географического общества, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин дал советы по сбору лисичек.

Лисички образуют симбиоз с корнями елей, сосен, берез и дубов, поэтому искать их следует в хвойных и смешанных лесах. Грибы предпочитают влажную почву, мох и опушки, при этом они всегда растут группами.

"Главный принцип: если хоть что-то в грибе вызывает сомнения — не берите его", — напоминает Дмитрий Морковкин. Основное внимание стоит уделить отличию настоящей лисички от "ложной" — говорушки оранжевой. У съедобного гриба шляпка имеет неправильную форму с волнистыми краями, а снизу находятся разветвленные складки, плавно переходящие в ножку. У двойника же края ровные, а вместо складок — тонкие частые пластинки. Также настоящие лисички обладают приятным фруктовым ароматом и практически никогда не бывают червивыми.

Для сбора лучше всего использовать плетеную корзину, которая защитит грибы от сдавливания. В кулинарии лисички универсальны: их можно жарить, добавлять в крем-супы или готовить из них грибную икру. Перед жаркой с картофелем грибы рекомендуется отварить в течение 5–10 минут, чтобы избавить их от легкой горчинки, - сообщает АиФ-Тюмень.