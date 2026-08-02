В День ВДВ в Тюмени проходят памятные митинги

Митинги с возложением гирлянд и цветов, посвященные 96-й годовщине создания воздушно-десантных войск, проходят в Тюмени, первый состоялся у Вечного огня на Исторической площади.

Председатель Союза десантников Тюменской области Евгений Бондаренко зачитал поздравление от командующего ВДВ генерала- полковника Михаила Теплинского:

Воздушно-десантные войска созданы как особый род войск, для действующих в тылу противника. В минувшие полвека они, по сути, превратились в ударную силу Советской, а затем Российской Армии. Будучи самыми подготовленными и мобильными, десантники, начиная с Афганистана, первые вступали в бой, приумножая рожденные в Великую Отечественную войну боевые традиции крылатой пехоты в вооруженных конфликтах нашего времени, и, конечно, в ходе специальной военной операции показывали и показывают запредельное мужество, готовность к самопожертвованию и высочайший профессионализм.

В ходе специальной военной операции 120 представителей ВДВ стали Героями Российской Федерации, более 140 тысяч награждены государственными наградами.





Депутат Госдумы РФ Николай Барыкин в обращении к ветеранам отметил особое мужество и самоотверженность, с которыми представители ВДВ во все времена защищают Родину. "Я неоднократно находился на территории, где проходит специальная военная операция, общался и с ребятами различных родов войск, тем более с десантниками - они как никто другой вселяют большую уверенность в том, что враг не пройдет, здесь будет победа", - подчеркнул Брыкин.

Депутат поблагодарил ветеранов также за большой вклад в воспитание молодежи. Большую работу в этом направлении вел ушедший из жизни в июне этого года председатель Союза десантников Тюменской области, офицер, достойно прошедший Афганистан и Кавказ кавалер ордена Красной Звезды Григорий Григорьев.

Также к участникам митинга обратились зампредседателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов, зампредседателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин - он зачитал обращение губернатора Александра Моора, представитель Тобольской митрополии отец Александр. Мама погибшего на СВО 190-летнего бойца Олеся Медведева прочла стихотворение, посвященное всем матерям.

После торжественных речей участники церемонии возложили к Вечному огню цветы и гирлянды, ветераны ВДВ строем с флагами отправились к памятнику воинам-афганцам на площади Губкина, следующим местом возложения цветов станут мемориал "Честь и долг", бюст командующему ВДВ Василию Федоровичу Маргелову в сквере ВДВ.