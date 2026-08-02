Нарколог объяснила неожиданную связь между употреблением алкоголя и укусами комаров

Врач-психиатр-нарколог Марина Калюжная объяснила, как спиртное делает человека мишенью для комаров. Этанол, попадая в организм, начинает "выходить" через кожу и менять запах пота — а для комаров это один из главных ориентиров. Параллельно расширяются сосуды: кожа теплеет, кровь оказывается буквально ближе к поверхности — еще один четкий сигнал для насекомых. К тому же при распаде алкоголя увеличивается выделение углекислого газа — и это третий маркер, по которому комары безошибочно находят свою жертву. Получается своего рода "идеальный шторм": после нескольких бокалов даже лёгкого алкоголя человек становится заметно "виднее" для кровососущих.

– Сочетание жары, воды и алкоголя ежегодно становится причиной трагедий. Спиртное провоцирует обезвоживание, сбивает терморегуляцию и нарушает координацию движений. А в жару сердечно-сосудистая система и так работает на пределе — дополнительная нагрузка от алкоголя может оказаться критической, – говорит врач.

Собираясь на природу, стоит помнить: один бокал может не только привлечь комаров, но и серьезно подставить здоровье. Лучше заменить алкоголь на прохладные напитки.