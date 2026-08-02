Тюменская область вошла в тройку лидеров УрФО по обороту общепита

По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года тюменцы заплатили в кафе, барах и ресторанах 41 млрд 305,5 млн рублей. Это на 5,4%, чем в январе-июне 2026 года.

По показателям общепита Тюменская область занимает третье место в УрФО. По абсолютным цифрам и по динамике регион уступает Свердловской и Челябинской областям. В округе небольшое снижение (на 0,2%) зафиксировано только в Курганской области, все остальные в плюсе.

Исходя из численности населения в Тюменской области средний чек превышает 4,2 тыс. руб. в месяц. В целом в УрФО граждане оставили в местах общественного питания 263 млрд 842,8 млн руб., России – 2 трлн 947,4 млрд руб., - сообщает Вслух.ру.