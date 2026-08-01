Садоводам важно не только удалять сорняки, но и подкармливать плодовые культуры

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Григорьев Иван рассказал, какие макроэлементы требуются сейчас в огороде.

Если вы проводите интенсивный полив растений или идут обильные осадки, то это приводит к вымыванию элементов питания из корнеобитаемого слоя. Поэтому нужно подпитать растения, чтобы они отблагодарили вас отменным урожаем.

Увеличить содержание в почве макро- и микроэлементов, необходимых для полноценного развития плодов, помогут растворы минеральных удобрений. Можно при желании заменить их органикой. Внимание: подкормку азотом в это время лучше сократить или прекратить вовсе. Иначе растения будут активно продолжать наращивать зелёную массу.

Для пополнения запаса фосфора рекомендую использовать суперфосфат. А в качестве калийного удобрения применяйте раствор древесной золы (100 граммов на 10 литров воды). Также желательно внести микроудобрения, которые позволят растениям в полной мере использовать питательные элементы. Отлично помогут и гуматы, обогащённые микроэлементами.

Для того, чтобы стимулировать процесс, проведите внекорневую подкормку плодовых растений раствором мочевины: 30 – 50 граммов на 10 литров воды.

Кроме того, подходит время уборки озимого чеснока. Делать это нужно в конце июля. Если затянуть, то луковицы разделятся на отдельные зубки, что негативно повлияет на их дальнейшее хранение. После уборки чеснока на освободившиеся грядки можно высеять сидераты – зеленые удобрения, - сообщает КП-Тюмень.