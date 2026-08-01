Тюменский эксперт объяснил, зачем нужен массаж живота и как он влияет на организм

По мнению специалиста по работе с лицом и телом Евгении Кузнецовой, массаж живота имеет большое значение для поддержания здоровья, отличного самочувствия и хорошего настроения.

— Висцеральный массаж — важная и деликатная практика, требующая мягкости и внимательности. Брюшная полость богата нервными окончаниями, включая блуждающий нерв, который играет ключевую роль в регуляции парасимпатической нервной системы — той самой, что отвечает за "отдых и пищеварение". Именно поэтому живот нередко называют "вторым мозгом" или центром эмоций, — пояснила Евгения Кузнецова.

Специалист добавила, что стресс, страхи и невыраженные чувства могут накапливаться в органах брюшной полости, вызывая их напряжение. В свою очередь, мягкая работа с этой зоной стимулирует нервную систему и способствует расслаблению всего организма.

— Бывает и так, что во время процедуры некоторые люди могут плакать от переизбытка чувств и накопившихся эмоций, — подчеркнула эксперт.

Висцеральный массаж не только запускает выпуск негативных эмоций, но и способен повлиять на работу ЖКТ. В частности, процедура помогает:

• перистальтику кишечника;

• уменьшить количество вздутий, запоров и общего дискомфорта;

• справиться с синдромом раздраженного кишечника.

Массаж живота в период послеродового восстановления

Еще одну практическую пользу висцеральный массаж может принести молодым мамам. Как пояснила Евгения Кузнецова, во время беременности внутренние органы смещаются, чтобы освободить место для растущей матки, а массаж помогает им мягко вернуться на свои места, улучшая их функцию. В особенности процедура поможет тем, кто прошёл через кесарево сечение, - сообщает Мегатюмень.