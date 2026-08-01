Эксперт Росмолодёжи рассказала тюменцам, как правильно планировать расходы

Детально расписать все данные, включая траты, и систематизировать их в отчете для Росмолодежи - ключевое требование, которое позволяет подтвердить, что средства были потрачены целевым образом и проект достиг запланированных показателей.

Как без ошибок подготовить аналитический отчёт и отразить траты по каждой позиции сметы, с "Тюменской линией" поделилась ведущий специалист отдела отчетности грантового конкурса Росмолодежь.Гранты Наталья Алифиренко. По ее словам, в приложении № 3 необходимо в свободной форме, но достаточно подробно расписать свою работу, проведенные мероприятия, запланированные результаты, возникшие проблемы, оценить успешность проекта и перспективы его развития. В таблице по СМИ должно быть не менее пяти публикаций об инициативе с гиперссылками, названиями, датой выхода и скриншотами.

"Просим учесть, что публикации из запрещенных социальных сетей не учитываются. Еще важно успешность описать словами, а не ставить "пять из пяти". Цифровые критерии оценки отсутствуют", - пояснила Наталья Алифиренко.

В смете расходов грантополучателей просят отображать все статьи, прописанные в соглашении, а также товары и услуги с ценой и количеством. Документы в эту часть отчета не подгружаются. Вносить изменения нужно в том случае, если они были в смете и согласованы с Росмолодежью.

"Во всех случаях, когда предполагается переход денежных средств между статьями, обязательно необходимо заключить соглашение на внесение изменений в смету. Запрос направляется по электронной почте в отдел по работе с победителями грантового конкурса. Покупать товары или оплачивать услуги по новой смете можно только после согласования. Потом письмо и запрос с ответом нужно прикрепить в приложение № 2 вместе с финансовыми документами", - добавила эксперт.