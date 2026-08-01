Директор спортшколы из Увата Василий Софронов: "В сельской жизни скучать некогда"

Тренер-преподаватель по легкой атлетике с 20-летним стажем, директор спортшколы Василий Софронов руководит ДЮСШ Уватского района и воспитывает чемпионов.

В мае 2024 года его легкоатлетическая команда стала лучшей среди сельских сборных на областной спартакиаде школьников в Тобольске.

Год назад сборная Уватского района также одержала победу на этих соревнованиях. Тогда успех стал подарком к 20-летию руководства Софронова спортшколой. Сам тренер родом из деревни Солянка, что в 40 км от Увата, и до сих пор ездит туда с мастер-классами.

"Я родом из деревни Солянка. Езжу иногда туда с мастер-классами.

Как увлекся легкой атлетикой. В деревенской школе уроки труда вел любитель бега Александр Мокроусов, он и приобщил нас к своим утренним пробежкам. После окончания восьмилетки поехал в Тюмень поступать в училище физвоспитания", – рассказал Софронов.



Путь в профессию у тренера начался с тренировок у Анатолия Крауса, но бег быстро наскучил. Год он провел в поисках – пробовал карате, бодибилдинг. Все изменилось в 1990-м, когда приехал тренер по спортивной ходьбе Сергей Апарин (ушел из жизни в августе 2023-го). "Был бы Апарин тренером по боксу, я бы в боксеры пошел. Мне нравилось его вдумчивое отношение к тренировочному процессу. Я поначалу и ста метров правильно пройти не мог, а потом расходился не на шутку – 20 км на соревнованиях только так выдавал", – вспоминает Софронов.

Мастером спорта он стал в 1995 году, за год до окончания института. После получения диплома вернулся в родную деревню поднимать спорт. Девять лет работал на малой родине, где встретил будущую жену Зульфию. В 2005 году семья переехала в Уват, и глава муниципалитета Юрий Свяцкевич назначил Софронова директором районной ДЮСШ.

Среди воспитанников тренера – Мария Игнатьева, взявшая в 2023 году золото Всероссийских соревнований "Шиповка юных" по легкоатлетическому четырехборью. Алиса Леонова, пришедшая из танцев, стала стабильной медаледобытчицей главной команды района, окончила школу с золотой медалью и сейчас учится на юриста в Москве. В Туртасе с ребятами работает коллега Софронова Александр Прохоренко, его воспитанница Настя Торгашова – победительница областного первенства на коронной 400-метровой дистанции.

Сам Софронов не запрещает своим детям заниматься другими видами спорта. Старший сын Сергей успешно занимается борьбой, но и на стометровке показывает результат 11,5 секунды. Виктор – участник Всероссийских соревнований "Шиповка юных", нынче окончил 11-й класс с золотой медалью и мечтает стать пилотом гражданской авиации. Младшие Дима и Татьяна тоже ходят на тренировки, - сообщает Тюменская область сегодня.

"Времени скучать нет. У нас огород 15 соток – картошку сажаем, овощи, фрукты. Плодами природы запасаемся – в шаговой доступности брусника, клюква, грибов море. Варим, маринуем, замораживаем. Летом куриц держим, чтобы яйца свежие в рационе были. Рыбу ловим с пацанами и зимой, и летом", – поделился тренер.