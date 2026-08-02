Специалисты развеяли популярные мифы об уходе за собой

Вокруг бьюти-рутины много убеждений: одни появляются из личного опыта, другие когда-то были актуальны, но уже устарели. Эксперты "Авито услуг" составили подборку.

Проблемы с кожей может вызвать не декоративная косметика, а недостаточно тщательное очищение, уход за лицом с учетом его потребностей кожи, очищение инструментов для макияжа.

"Современные тональные средства сильно отличаются от продуктов, которые были распространены 20 лет назад. Сегодня в их состав часто входят не только пигменты, но и уходовые компоненты, а некоторые средства дополнительно содержат SPF-фильтры", - прокомментировала визажист, бровист Кристина Ковальская.

Парикмахер-колорист Галина Заричко считает, в наше время технологии позволяют выпускать качественные не дорогие продукты. При выборе стоит ориентироваться на состав и индивидуальные особенности волос и кожи головы, а не на цену.

Фен, плойка или утюжок не обязательно приводят к сухости и ломкости, если пользоваться ими правильно. Риск повреждения снижается при использовании термозащиты, соблюдении дистанции во время сушки и выборе температурного режима. Правило простое: выбирайте минимальную температуру, при которой ваши волосы поддаются укладке.

Чем длиннее ритуал ежедневного ухода, тем здоровее кожа — убеждены многие тюменки. Однако избыток уходовой косметики может нарушить естественный барьер кожи и вызвать раздражение.

"Под влиянием социальных сетей ежедневная многоступенчатая рутина стала нормой, но в большинстве случаев в ней нет необходимости. При отсутствии заболеваний кожи достаточно трёх ключевых этапов: очищение, тонизирование и увлажнение. Качество ухода определяется не количеством баночек, а их правильным подбором — лучше один раз вместе со специалистом (косметологом или дерматологом) выбрать 3–4 базовых средства по типу кожи и её текущим потребностям. А дополнительные этапы и эксперименты стоит вводить только для решения точечных проблем", - порекомендовал владелец клиники косметологии и лазерной эпиляции Вахид Наджафи.

Многие убеждены в том, что эффективной может быть только болезненная процедура. Владелица массажных салонов Юлия Пейкова опровергает убеждение, заявляя, что боль заставляет организм сопротивляться, блокируя терапевтический эффект.

По ее словам, когда мастер работает в таком подходе, результат стремится к нулю. Грамотные техники, напротив, работают в унисон с телом, позволяя добиться эффекта быстрее. Комфортные ощущения, расслабление и постепенное снижение напряжения — более точные ориентиры качественной работы. Интенсивность массажа всегда лучше подбирать индивидуально, с учетом самочувствия и чувствительности человека.

Синяки после массажа не стоит воспринимать как норму или доказательство того, что процедура была особенно качественной. Чаще они говорят о слишком сильном воздействии на ткани и капилляры. После этого организм должен будет экстренно восстанавливать разрушенные сосуды, тратя на это свои ресурсы, - сообщает Тюменская линия.