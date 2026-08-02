В Тюменской области открыто более 4400 вакансий для монтажников с зарплатой до 113 тысяч рублей

В службе занятости Тюменской области более 4400 вакансий для специалистов.
Организации примут 3999 монтажников технологических трубопроводов, им готовы платить до 101 222 руб. Открыты 332 вакансии для монтажников в производстве медикаментов, витаминов, медицинских, бактерийных и биологических препаратов и материалов. Их заработок будет достигать 113 333 руб.
Найти работу смогут 65 монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций и получать до 103 750 руб. А также 10 монтажников наружных трубопроводов (90 000 руб.).
Всего в списке департамента труда и занятости населения 162 востребованные рабочие профессии, 217 профессий служащих, - сообщает Вслух.ру.
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