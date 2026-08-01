Эксперт рассказала садоводам, как восстановить участок после паводка

Огороды и дачные участки в Тюмени и Тюменском округе переувлажнены, где-то полностью подтоплены. Как снизить негативные последствия для урожая и растений, рассказала садовод Нина Щербаков. Вода застаивалась на участках, что привело к закислению почвы и развитию грибковых заболеваний.

"Если почва на участке закислена, ее нужно раскислить. С этой задачей справятся зола, известь, известковое молочко или готовые препараты-раскислители. Для поддержания нейтрального состава почвы достаточно периодически вносить доломитовую муку: 100–150 г на 1 кв. метр", – пояснила специалист.

Эксперт рекомендует утилизировать лишнюю растительность, листву с деревьев и кустарников, а также испорченные плоды. Приствольные круги плодово-ягодных культур необходимо пролить раствором медного купороса, а по листве обработать фунгицидом от плодовой и серой гнили (Скор, Агролекарь, Фундазол).

В теплице после уборки урожая следует посеять сидераты – смесь злаковых, бобовых и крестоцветных. Когда растения достигнут 10–15 см, их нужно срезать и пролить раствором Байкал. Внутренний каркас теплицы промыть антибактериальным мылом или прожечь серно-табачную шашку, дорожки пролить известковым молочком или агройодом. В октябре почву перекопать большими пластами и внести золу или доломитовую муку.

На участке, где рос картофель, все растительные остатки уничтожить, посеять сидераты, а после просыхания почвы вспахать с внесением раскислителя.

Для сохранения урожая томатов, пораженных фитофторой, плоды нужно протереть тряпочкой, смоченной в воде с йодом (2–3 капли на 1 литр), разложить в один слой на сухом картоне в теплом проветриваемом помещении и накрыть темной тканью. Лук и чеснок необходимо хорошо просушить в течение 1–2 месяцев. Корнеплоды лучше хранить в вермикулите, - сообщает Тюменская область сегодня.