Фестиваль "Сады времени" в Тюмени начнет техническую работу 3 августа

Техническое открытие I фестиваля ландшафтного дизайна, благоустройства и озеленения "Сады времени" на Никольской площади Тюмени стартует 3 августа. Первыми его гостями станут строители Тюменской области. В 2026 году Дню строителя исполнится 70 лет.

Инициатива проведения тематического фестиваля принадлежит Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Основана на запросе коллег из Югры, заинтересованных в подборе растений для благоустройства северных территорий.

"Благоустройство – инвестиция системная, потому что от процесса нельзя ожидать моментальных красот, быстрых, но мало живущих решений. Готовим эту площадку для эксплуатации на длительный период времени, максимум на 10 лет, когда наши сады времени покажут себя во всей красе. Начнем использовать эту площадку для показа конструкций, ландшафтных элементов, экспозиций потенциальным заказчикам. В первую очередь, это муниципальные органы власти, коммерческие, бюджетные заказчики разного уровня и различных направлений деятельности, которые хотят привнести элементы благоустройства в города и села, и могут использовать решения даже за Полярным кругом", - рассказала генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

Над созданием 15 авторских садов, объединенных темой "Река времени", работают восемь дизайнеров, в их числе опытные специалисты и студенты ТИУ.

Существенный вклад в преображение территории внесли компании – участники кластера.

"Те, кто затратил средства на оформление садов, производство продукции для нужд фестиваля, в рамках презентации будут взаимодействовать с пулом заказчиков Строительно-индустриального кластера, работать с бюджетными и коммерческими торгами на системной основе. Эта площадка будет использоваться как В2В-сегмент работы кластера. Бизнес с нами, откликнулся на нашу инициативу, рассчитываем нам дальнейшее стимулирование сбыта продукции тюменских производителей", - отметила Юлия Ахметова.

Готовые решения от участников фестиваля "Сады времени" город получит безвозмездно. При этом содержать экспозиции и МАФы будет администрация Тюмени, - сообщает Тюменская линия.