Вода в Туре за сутки прибыла на 3 сантиметра

Вода в Туре на территории Тюмени продолжает подниматься, за минувшие сутки она прибыла на 3 см и достигла отметки в 889 см.
В среду в городе был создан оперативный волонтерский штаб - добровольцы весь вечер и часть ночи затаривали мешки песком и укладывали их в местах, где есть угроза подтопления. В частности, работы шли на улице Береговой.
На помощь горожанам вышли сотрудники администрации, управ, депутаты, млодогвардейцы и местные жители. Укреплять дамбы также помогают курсанты ТВВИКУ и различные организации.
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