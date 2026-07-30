Вода в Туре за сутки прибыла на 3 сантиметра

Вода в Туре на территории Тюмени продолжает подниматься, за минувшие сутки она прибыла на 3 см и достигла отметки в 889 см.





В среду в городе был создан оперативный волонтерский штаб - добровольцы весь вечер и часть ночи затаривали мешки песком и укладывали их в местах, где есть угроза подтопления. В частности, работы шли на улице Береговой.

На помощь горожанам вышли сотрудники администрации, управ, депутаты, млодогвардейцы и местные жители. Укреплять дамбы также помогают курсанты ТВВИКУ и различные организации.