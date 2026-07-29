Ольга Зимина рассказала о паводковой ситации под Тюменью

На утро 29 июля вода в Туре поднялась на 9 см, уровень составил 886 см, в Пышме подъем более значительный - 28 см, уровень - 511 см. На оперативном штабе заслушали руководителей теруправлений. За сутки добавилось подтопленных участков и домов, сообщила глава Тюменского округа Ольга Зимина.

В Ирбитском теруправлении новые подтопления произошли по прибрежным улицам в Коняшина и Речкина и в СНТ "Сапожок". В Северо-западном ТУ сложная ситуация в Молчанова и на ИЖС п. Новотарманский, где речная вода поднимается по мелиоративной канаве и одновременно подпитывается водой из болот. Для предотвращения подтопления примыкающей дороги по ул. Советской к областной трассе Тюмень-Салаирка ведется отсыпка грунтом уже с двух сторон. Также жителям ИЖС, чьи дома находятся в зоне риска, подвезены песок и мешки.

Руководитель Северо-западного теруправления Анастасия Москвина организовала волонтеров на доставку питьевой и технической воды жителям подтопленных улиц. Активно помогали подростки из "Движения Первых".

По Старотобольскому тракту ситуация в целом стабильная. Вчера начали отсыпать участок низины по ул. Гайдара в д. Есаулова, там поднимается вода из старицы, течения нет, подъем медленный, но лучше перестраховаться, чтобы вода не перекрыла дорогу. Специалисты ТУ и местные жители мониторят дамбы в Чикче и Якушах.

В Северном ТУ начали делать обваловку мечети в Каскаре, дополнительно подсыпали грунт в Борках на ул. Луговой, продолжается затаривание и укладка мешков в СНТ "Водник" и "Калинка". Одной семье, в которой есть инвалид, проживающей в СНТ "Мебельщик" (единственное жилье), предоставили квартиру маневренного фонда в с. Яр.



Значительный подъем в Пышме активизировал работы в населенных пунктах Пышминского, Богандинского и Южного теруправлений. В с. Червишево сделали грунтовую насыпь для защиты ул. Пышминской, земляной вал сооружают в д. Головина также в низинном участке для защиты площадки ИЖС. В СНТ "Черемушки" организовали затаривание мешков песком. На обращение Пышминского ТУ откликнулись местные предприниматели: в Малые Акияры сегодня подвезут бутилированную воду.



В д. Кыштырла подвезли песок и мешки, начали затаривание, т.к. вода начинает заходить на земельные участки.

В п. Богандинский начали сооружать насыпь для отсечки воды в районе гидропоста, береговая линия ул. Совхозной.

"Ведем постоянный мониторинг подтопленных домостроений, чтобы оперативно включать их в зону ЧС, согласно постановлению правительства. Специалисты теруправлений и теротделов принимают все обращения жителей, выезжают на место для оценки ситуации и принятия мер", - заверила Зимина.