Корпоративное кредитование в России набирает обороты

В первом полугодии 2026 года российские банки активнее кредитовали бизнес — тренд отчётливо прослеживается в структуре портфелей крупных игроков. Так, за январь–июнь портфель кредитов юридическим лицам, например, в ВТБ вырос на 7,9%, достигнув 18,6 трлн рублей. При этом в сегменте розничного кредитования фиксируется снижение — на 3,6%. Эксперты связывают такую динамику с перераспределением приоритетов: бизнес-модель смещается на обслуживание крупных и средних предприятий. "В первом полугодии ключевым приоритетом было управление капиталом", — пояснил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Параллельно с ростом кредитования меняются и технологии работы с корпоративными клиентами. Банки развивают цифровые инструменты, чтобы сделать финансовые процессы для бизнеса удобнее и быстрее. В частности, идёт подготовка инфраструктуры для операций с цифровым рублём, тестируются новые форматы расчётов и автоматизируются казначейские функции. Среди заметных шагов — первые расчёты по госконтракту в цифровой валюте и страховая выплата по смарт‑контракту. Для компаний расширяют доступ к универсальным платёжным решениям: например, к приёму оплаты через QR‑коды и NFC‑метки.

Ещё один важный вектор — развитие транзакционных сервисов. Объём услуг по банковскому сопровождению сделок заметно вырос: за год показатель увеличился более чем в 2,7 раза, превысив 1,6 трлн рублей. Такой рост во многом связан с тем, что бизнес всё чаще интегрирует банковские сервисы напрямую в свои учётные системы. Автоматизация рутинных финансовых операций через API и специальные мультибанковские решения позволяет компаниям экономить время и снижать нагрузку на финансовые службы.

Эксперты отмечают, что текущая динамика отражает системный сдвиг: банки не просто выдают кредиты, а выстраивают комплексную экосистему для корпоративного сектора — от расчётов до автоматизации казначейства. Для региональной экономики это может означать более конкурентные, а значит, доступные финансовые инструменты для предприятий и ускорение бизнес‑процессов в целом.