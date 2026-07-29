В Тюменской области тушат лесной пожар

09:35 29 июля 2026
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На утро 29 июля в Тюменской области действует один локализованный лесной пожар, зафиксирован он в последние сутки, ликвидированных лесных пожаров нет, сообщает деплеса ТО.

29 июля во всех зонах авиапатрулирования установлен III класс пожарной опасности (средняя степень).

 30 и 31 июля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской - IV класс (высокая степень).

"Уважаемые земляки! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах: не разводите костры, не бросайте непотушенные сигареты, не оставляйте мусор и стекло. Берегите природу!" - ображаются к населению в деплеса.

 

Теги: лесные пожары
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