В Тюменской области тушат лесной пожар

На утро 29 июля в Тюменской области действует один локализованный лесной пожар, зафиксирован он в последние сутки, ликвидированных лесных пожаров нет, сообщает деплеса ТО.
29 июля во всех зонах авиапатрулирования установлен III класс пожарной опасности (средняя степень).
30 и 31 июля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской - IV класс (высокая степень).
"Уважаемые земляки! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах: не разводите костры, не бросайте непотушенные сигареты, не оставляйте мусор и стекло. Берегите природу!" - ображаются к населению в деплеса.
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