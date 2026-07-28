Актуальную информацию по паводку в Тюмени можно получить по номеру 122

Жители Тюменской области могут получить актуальную информацию по паводку, для этого нужно позвонить с мобильного телефона на номер 122, произнести слово "паводок" - система переведёт звонок на оператора кол-центра.

В службе – 122 можно получить консультации:

▪️ об уровне воды по данным гидропостов;

▪️ о правилах эвакуации и получить рекомендации о действиях при паводке;

▪️ о контактной информации спасателей и экстренных служб;

▪️ о перекрытых дорогах;

▪️ о пунктах временного размещения;

▪️ о пунктах сбора гуманитарной помощи;

График работы – ежедневно с 7:30 до 20:00

Также получить актуальную информацию о паводковой ситуации можно: на Геопортале Тюменской области, в чат-бот мессенджера МАКС "Паводок.Инфо". Важно: для получения оперативной и экстренной помощи необходимо звонить по номеру 112.