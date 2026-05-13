Вода в реке Ишим у Ильинки превысила отметку неблагоприятного явления

На гидропосту в селе Ильинка в Казанском округе, который первым встречает большую воду уровень воды в реке Ишим достиг 753 см над нулем поста - это на три сантиметра выше отметки "Неблагоприятное явление" (750 см).

"Службы округа переводим в режим "Повышенная готовность" и устанавливаем местный уровень реагирования. К паводку готовились, учитывая опыт прошлых лет. Заранее определили места, где будут работать лодочные переправы. Пункты временного размещения развернутся в случае необходимости. Кроме того, в населённых пунктах, которые могут быть отрезаны водой, сформирован запас продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Продолжаем следить за уровнем воды и на реках Тура, Иртыш и Тобол. Пока ситуация остаётся стабильной. Тем не менее ситуацию держу на личном контроле", - сообщил губернатор Александр Моор.

Для оперативного информирования жителей в мессенджере "Макс" создан чат-бот "Паводок.Инфо". С помощью сервиса можно получить информацию об уровнях воды, адреса и телефоны пунктов временного размещения и многое другое.