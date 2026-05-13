Добавочную селезенку удалили хирурги девочке в Тобольске

13:46 13 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Областную больницу № 3 поступила юная пациентка с жалобами на боли в животе, при обследовании врачи обнаружили у ребёнка добавочную селезёнку

"Это редкая врожденная аномалия. Заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Амелин безопасно удалил добавочную селезёнку и устранил источник воспаления. После операции девочка находилась под наблюдением врачей в течение недели. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в депздраве ТО.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026