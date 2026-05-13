Победители и призеры Студвесны отправятся в тур по тюменским городам

Гастрольный тур самых ярких коллективов "Студенческой весны" состоится в Тюменской области - лучшие студенческие номера танцевального, музыкального, театрального направлений, оригинального жанра, арт и моды с 18 по 24 мая увидят жители Заводоуковска, Ялуторовска, Тобольска и Ишима.

Гастрольный тур проводится впервые, его кульминацией станет масштабная концертная программа в Тюмени в ДК "Нефтяник".

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко:

Наша задача - лучшие номера Студвесны, которые мы представим на всероссийском уровне, увидели и оценили жители всего региона. На сегодняшний день программу посмотрели на гала-концерте в Тюмени, и она получила высокие оценки. Кроме того, в рамках гастрольного тура ребята проведут серию открытых мастер-классов по различным творческим направлениям для молодежи.

В этом году для участия в XXXI областном фестивале "Студенческая весна" от учащихся вузов и ссузов Тюменской области и Югры поступило рекордное число заявок - свыше 5,5 тысяч.