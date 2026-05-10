Тобольск и Ишим салютами завершили празднование Дня Победы

Праздничный салют озарил небо Тобольска, завершая День Победы, сообщил глава города Петр Вагин.

"День показал: мы сильны, когда мы вместе. Светлый, наполненный памятью 9 Мая запомнится надолго. Огромное спасибо организаторам – вы все молодцы! Ваша большая работа сделала этот день по-настоящему особенным. Концерты, парад, акции – всё прошло на высшем уровне.И низкий поклон вам, тоболяки. Ваша сплочённость, ваше горячее участие – вот что превратило этот день в особенную дату. Вы доказали: патриотизм жив не в громких лозунгах, а в нашем общем "Спасибо", - отметил Вагин.

В Ишиме день 9 Мая завершился праздничной программой в Фестивальном парке. Дождь и ветер не помешали ишимцам отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

"От всего сердца благодарю ветеранов за подаренный нам мир, участников СВО - за доблестную службу на защите интересов страны, всех земляков за активное участие в оказании помощи нашим бойцам и сохранение памяти о подвиге героических предков. В вашу честь над рекой прогремели победные залпы салюта", - написал глава города Федер Шишкин в "Максе".

В Тюмени в этом году от запуска фейерверков отказались из-за соображений безопасности.