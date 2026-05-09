В Тобольске готовят к выпуску книгу “Эстафета поколений”

Председатель Тобольского городского совета ветеранов Владимир Александрович Габрусь собирал средства на издание книги “Эстафета поколений” к 60-летию организации, в комментариях под одним из постов депутат Госдумы Николай Брыкин увидел эту информацию и решил помочь.

"Друзья, увидел комментарий, мимо которого не смог пройти. Связался с Владимиром Александровичем. История книги оказалась долгой: хотели выпустить ещё в 2016 году, потом переносили, пандемия, СВО… Однако люди не бросили это дело. Книга собрала опыт нескольких поколений: ветераны Великой Отечественной, руководители предприятий, трудовые коллективы. От СССР до наших дней. Живая история Тобольска и района. Решил помочь из личных средств. Таким людям помогать в радость!" - написал Брыкин у себя в канале.

со слов депутата, в мае 400 экземпляров разойдутся по библиотекам, школам и администрациям Тюменской области.