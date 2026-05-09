В Тюменской области планируют построить завод по переработке овощей

В селе Упорово Тюменской области намечено строительство завода по глубокой переработке овощей. Новое высокотехнологичное производство будет перерабатывать местные овощи, такие как морковь, свекла, капуста и лук, а также производить соки, пюре и замороженные овощные смеси, сообщает департамент инвестполитики ТО.

Общая стоимость проекта составляет 600 миллионов рублей, проектная мощность — 15,3 тысячи тонн готовой продукции. Инвесторам предлагаются выгодные условия, включая предоставление земельного участка без торгов, лизинг оборудования, льготные займы и снижение логистических издержек благодаря близости к сельхозугодьям.