Жители Тюмени вышли на парад и акцию "Бессмертный полк"

В Тюмени началось празднование 81-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади состоялось торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона с участием парадных расчетов и духового оркестра, продолжилось торжество шествием участников акции "Бессмертный полк".

Жители города тепло приветствовали расчеты ТВВИКУ, в которых пардным маршем шли боевые офицеры, преподаватели и курсанты училища, в том числе курсанты из 25 дружественных стран. Чеканили шаг на площади также сотрудники МЧС, УФСИН и Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. Завершил прохождение гарнизона духовой оркестр.

Праздник продолжился шествием, посвященным истории предприятий Тюмени и труженикам тыла, которые ковали Победу в тылу. Тысячи людей прошли с портретами своих героев в "Бессмертном полку".

Продолжился парад театрализованным шествием, посвященным Тюмени - городу трудовой доблести и славы - и шествием участников акции "Бессмертный полк".

Поздравляя жителей региона с Днем Победы, губернатор Александр Моор подчеркнул, что подвиг поколения победителей – немеркнущий пример стойкости, мужества, любви к Отечеству. В годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашизмом сплотились все народы страны. Сегодня суверенитет и независимость нашей страны плечом к плечу отстаивают участники специальной военной операции. Память о героях и ответственность за будущее России укрепляют наше единство, помогают преодолевать трудности и идти вперед.