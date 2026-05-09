Парки и скверы Тюменской области украсили к празднованию Дня Победы

Особая атмосфера царит в сквере Якова Неумоева. Он назван в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза и Почетного гражданина города Тюмени с 1975 года.

Яков Николаевич родился в Уватском районе. В годы войны командовал эскадроном 28-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Прибалтийского фронта.

Во время одной из операций под руководством Неумоева советские войска сумели окружить крупную немецкую группировку и взять Витебск.

После войны Кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, Яков Неумоев вел большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня дети нового поколения несут к улыбающейся скульптуре Якова Николаевича цветы, учителя проводят в сквере экскурсии.

Сквер открыт в 2020 году благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".