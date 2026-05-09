В тюменском СНТ подтопило дорогу из-за подъема воды в Туре

В СНТ "Родничок" месяц назад специалисты предупреждали, что при подъеме воды в реке Тура до 6,5 метра возможна угроза затопления поймы. Сейчас наблюдается незначительное подтопление участка дороги, однако движение не затруднено — дорога остается открытой, и ситуация полностью контролируется, сообщил глава города Максим Афанасьев.

С его слов, за апрель в СНТ проведены важные работы: восстановлен мостик, укреплена и расширена грунтовая насыпь, защищающая территорию товарищества от подтопления.

"Руководитель Управы Калининского округа Олег Савчук поддерживает постоянную связь с председателем СНТ, чтобы оперативно реагировать на любые изменения. Прогноз благоприятный: уровень воды начнет снижаться в ближайшее время", - отметил Афанасьев.