Тюмень собирается поставить рекорд по командным отжиманиям

17 мая в сквере Якова Неумоева состоится спортивный фестиваль "Тюмень сильная", посвященный юбилею города. 440 участников — 110 команд по 4 человека — одновременно выполнят уникальные командные отжимания в единой связке ногами, чтобы поставить новый мировой рекорд, сообщает "ВизитТюмень".

Что еще ждет участников и гостей: выставка ретро-авто, музыка и интерактивы, призовой фонд для топ-3 команд. Вести фестиваль будет Дмитрий Губерниев, после рекорда - выступление ВИА "Губербенд".

Как участвовать? Нужно собрать команду из 4 человек и выбрать капитана, который заполнит форму регистрации.

А еще впервые для гостей фестиваля запустят экскурсионный автобус "Тюмень сильная"!

17 мая можно будет не только попасть на событие, но и познакомиться с городом через живую экскурсию между выставочным залом (Севастопольская, 12 ) и сквером Неумоева — прямо к началу установления рекорда. Участие бесплатное, но только по предварительной записи. Запись: +7 (904) 871-55-60

Сбор участников — 14:00. Старт рекорда — 15:00.