Какая погода будет в Тюменской области 9 и 10 мая?

Во второй половине дня 9 мая ожидается ухудшение погодный условий: кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град, усиление ветра с порывами 18-23 м/с.

10 мая резкое похолодание осадки (дождь, в северных районах переходящий в мокрый снег, снег, возможно установление временного снежного покрова), в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, усиление ветра с порывами 19-24 м/с, температура в ночные часы -3,+2, днем +0,+5.