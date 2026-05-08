Тюмень в прямом эфире покажет шествие военного гарнизона и "Бессмертного полка"

В День Победы телеканал "Тюменское время" проведет трансляцию празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны в областной столице. В прямом эфире жители смогут посмотреть торжественное шествие, акцию "Бессмертный полк", включения с мероприятий на различных площадках города.
Трансляция будет вестись:
🔺 телеканал "Тюменское время" (21-я кнопка кабельного ТВ);
🔺 "ВКонтакте"
🔺 "Одноклассники"
🔺 RuTube
