Жога: Регионы Уральского федерального округа сыграли важную роль в разгроме фашизма

Полномочный представитель Президента Российской Федерации Артём Жога поздравил жителей и ветеранов Уральского федерального округа с Днём Победы.

"Подвиг советского народа для нас не просто страница в истории. Это нравственный ориентир, наглядный пример того, что в единстве сокрыта великая сила России. Регионы Уральского федерального округа сыграли важную роль в разгроме фашизма. Здесь сосредоточена ключевая оборонная база страны, где ковалась мощь армии, создавалось оружие Победы и обеспечивался надежный тыл фронта. Уже 12 городов Урала и Западной Сибири носят звание Город трудовой доблести, что является признанием огромного вклада жителей округа в достижение Великой Победы", - отмтеил в поздравлении полпред.

Низкий поклон каждому ветерану, труженику тыла и свидетелю тех времён. Вы подарили нам самое ценное - жизнь и уверенность в завтрашнем дне.

Жога отметил, что события Великой Отечественной войны показали, насколько хрупким может быть мир и как важно его беречь. Сегодня наша страна вновь защищает свой суверенитет страны и жителей, противостоит попыткам исказить историческую правду, борется за будущее и процветание Отчизны.