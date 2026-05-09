Билеты на матч "Тюмень" — "Динамо" уже в продаже

16 мая на стадионе "Геолог" состоится матч Серебряной группы LEON-Второй лиги "А", в котором ФК "Тюмень" встретится с брянским "Динамо". Начало игры запланировано на 16:00.

Приобрести билеты можно как в интернете, так и в нескольких точках продаж по городу, включая ТРЦ "Гудвин", ТРЦ "Солнечный", ТЦ "Зелёный берег", ДК "Железнодорожник" и СК "Центральный". Кассы стадиона откроются за три часа до начала матча.

