В Тюмени поздравили с Днем Победы почётного гражданина города Николая Бушина

Почётный гражданин города Тюмени, участник Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Бушин 8 мая получал персональные поздравления с Днем Победы.

"Есть что-то родное и трогательное в таких встречах – словно ты пришёл в гости к дедушке, который может и пожурить, и похвалить, и дать совет. И знаете что – важно внимательно слушать. Николай Дмитриевич сказал сегодня замечательную вещь: "Дай Бог вам благополучия и твёрдо стоять на своих правильных позициях! У меня уже давно появилась уверенность, что новое поколение не подведёт нас". И мы понимаем, что просто не имеем права подвести!" - поделился впечатлениями. от встречи глава города Максим Афанасьев.

Николай Дмитриевич родился 25 октября 1926 года в деревне Селезнево Казанского района. В ноябре 1943 года был призван в ряды Красной Армии и направлен в Красноярское авиационное училище штурманов. Десятый класс он не успел окончить. "Только 17 исполнилось, и через десять дней – повестка в армию. Но все трудности я пережил – благодаря сибирскому характеру преодолел. Я жил в Ишиме. Ничего, кроме поездов, не видел, а меня определили в лётчики. Ишим тогда был совсем небольшим городом, там даже машина редко проезжала, а тут – самолёт! Нас учили и готовили. Мы все рвались на фронт. Победе, конечно, радовались. У меня в 1943-м отец погиб под Сталинградом. Там была тяжёлая ситуация, и сформировали 229-ю Сибирскую дивизию. В неё попал отец. Погибли все из неё. Помню последнее письмо папы из-под Сталинграда, он впервые назвал маму Анной Афанасьевной и написал ей: "Учи детей". Она "тянула" меня до 10 класса, а потом пришла повестка…" - воспоминания фронтовика можно прочесть на сайте "Город Т".

Во время учебы Николай Дмитриевич обслуживал самолеты, летающие с Аляски на Западный фронт, – бомбардировщики "Бостон", истребители "Кобра". После войны спас экипаж самолета, за что получил орден Красной Звезды. Подвиг случился над Тихим океаном, когда американская подлодка нарушила отечественные воды. Им приказали связаться с ней, и когда подлодка не ушла, наши бойцы должны были ее потопить. Самолет начал падать, но Николай вывел его из опасной ситуации в 200 метрах от воды.

После окончания училища в 1946 году направлен на Камчатку штурманом экипажа, летчиком-наблюдателем. Служил в Сибири, Азербайджане. В 1960 году уволен в запас в звании капитана. В 1965 году окончил Ишимский сельхозтехникум. Работал заместителем директора в "Сельхозтехнике", в Ишимском горкоме КПСС.

В 1975 году продолжил трудовую деятельность в Тюмени, в объединении "Сибкомплектмонтаж", в обкоме профсоюза нефтяной и газовой промышленности, в тресте "Тюменьоблстрой".

С 1989 года – активный участник городской ветеранской организации по месту жительства.

С 2002 года ведет военно-патриотическую работу по воспитанию молодежи. Избран членом Восточного окружного совета ветеранов.